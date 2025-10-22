مذہب کے نام پر جتھے قبول نہیں، کون بناتارہا سب کو پتا : خواجہ آصف
ٹی ایل پی پر پابندی لگنے جا رہی یا نہیں ، بات نہیں کرونگا، ہمیں ہارڈ سٹیٹ بننا ہوگا اب یہ ریاست قانون قاعدے آئین کے مطابق چلے گی،ضرورت کے مطابق نہیں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر جتھے قبول نہیں ، یہ جتھے کون اور کس لیے تیار کرتا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے ۔ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگنے جا رہی ہے یا نہیں اس پر بات نہیں کروں گا، مذہب کے نام پر اس طرح کے جتھے کسی بھی ریاست میں قابل قبول نہیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے جتھوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے ، بہت دیرہوگئی ہے کئی دہائیوں سے ہم یہ جتھے تیار کرتے رہے ہیں، یہ جتھے کون تیار کرتا رہا ہے اور کس کے لیے تیار کرتا رہاہے یہ سب کو پتا ہے ، اب یہ ریاست قانون قاعدے اور آئین کے مطابق چلے گی، کسی وقت کی ضرورت یا کسی اور جائز یا نا جائز ضرورت کے مطابق نہیں چلے گی۔وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہو گا، اس قسم کی مذہبی انتہاپسند جماعت جو لوگوں کو مارے یا املاک کونقصان پہنچائے یہ قابل قبول نہیں۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہاکہ مولانا فضل الرحمن کے کارکنوں کواسلام آباد جانے کے لیے تیار رہنے کے بیان کا مجھے علم نہیں، مولانا میرے لیے بہت قابل احترام ہیں اور میں مولانا سے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے گریز کروں گا۔