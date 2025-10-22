غزہ جنگ بندی خوش آئند ،پاکستان قیام امن کیلئے پرعزم :سپیکر
عالمی برادری کمزور ممالک کی مدد کرے ،جنیوا میں بین الپارلیمانی اسمبلی سے خطاب
اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ کسی ملک کی خودمختاری کی خلاف ورزی عالمی انصاف اور عالمی نظام کی بنیادو ں کو متزلزل کر دیتی ہے ،پاکستان غیر جانبدار ی، خودمختاری اور انسانی اصولوں کی پاسداری پر قائم ہے ۔ جنیوا میں 151ویں بین الپارلیمانی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر نے انسانی ہمدردی، انصاف اور عالمی امن کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کو مزید مضبوط بنائے اور دنیا بھر میں تنازعات سے متاثرہ عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔
سپیکر نے غزہ جنگ بندی کی کوششوں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مشرقِ وسطیٰ میں پائیدار امن کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے ،پاکستان فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت کی مکمل حمایت کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزیوں پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے ،سپیکر نے خبردار کیا کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یکطرفہ معطلی علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے ۔ سپیکر قومی اسمبلی نے افغان سرزمین بھارت کی پشت پناہی میں کام کرنے والے گروہ فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان مخالف سرگرمیوں استعمال کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ،انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ انصاف، یکجہتی اور مساوی مالی معاونت کے اصولوں کے تحت کمزور ممالک کی مدد کرے ۔