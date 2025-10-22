صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کوئی نئی بات نہیں :علی محمد

  • پاکستان
سہیل آفریدی کی قائد سے ملاقات کروا دینی چاہیے تھی:رہنما پی ٹی آئی بانی کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھائیں گے :دنیا مہر بخاری کیساتھ

لاہور (دنیا نیوز)تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کوئی نئی بات نہیں ، سہیل آفریدی پہلے یا آخری وزیر اعلیٰ نہیں ، ان سے قبل دیگر صوبوں میں بھی وزیر اعلیٰ تبدیل ہو چکے ،سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی نے چنا ہے ، ان کو جیل میں ملوا دیں کابینہ بن جائے گی ، وفاقی حکومت ملاقات کروا دے ، اگر نہیں کرواتی تو نقصان پختونخوا کے عوام کا ہو گا۔

دنیا نیوز کے پروگرام‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ ’’میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ تمام صوبوں کی قربانی کے پی کے دے رہا ہے، صوبے کو دہشتگردی کا سامنا ہے اور ایسے میں مرکز سے سیاست جاری ہے ،سہیل آفریدی کی قائد سے ملاقات کروا دینی چاہیے تھی ، حکومت کی تشکیل نہ ہونے سے چار کروڑ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ،سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے مشورہ ضرور لے گا ۔ علی محمد خان نے کہا کہ مریم نواز پنجاب میں کام کرتی ہیں ، وہاں امن ہے ، یہ کے پی کے سے کیسے موازنہ کرتے ہیں ،پختونخوا کابینہ کی تشکیل اہم معاملہ ہے ، عمران خان جسے چاہیں گے وزیر نامز د کریں گے ، ہم ان کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے ،ہم نے کے پی کے میں مضبوط حکومت بنانی ہے ۔ 

