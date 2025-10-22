200 نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی تربیت دینے کا اعلان
شریک نوجوانوں کو پاکستان اور چین کے اداروں سے مشترکہ اسناد دی جائیں گی پروگرام وزیرِاعظم کے ڈیجیٹل پاکستان وژن کی عملی صورت :چیئرمین رانامشہود
اسلام آباد(ویب ڈیسک)وزیرِاعظم کے نوجوان پروگرام (پی وائی ایم پی) کے تحت ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ آف ٹرینرز منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے ،پروگرام کے تحت ابتدائی مرحلے میں 200 نوجوان ٹرینرز کو مصنوعی ذہانت، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیٹا اینالیٹکس کی آن لائن تربیت دی جائے گی،پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام وزیرِاعظم کے ڈیجیٹل پاکستان وژن کی عملی صورت ہے ، جس کا مقصد نوجوانوں کو عالمی معیار کی ٹیکنالوجی مہارتیں فراہم کرنا ہے ۔یہ منصوبہ NAVTTC، Uni Services International اور ITMC China کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے ، جس کے تحت شریک نوجوانوں کو پاکستان اور چین کے اداروں سے مشترکہ اسناد دی جائیں گی۔