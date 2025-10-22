دوست ممالک کا طالبان پر دباؤ ہی خطے میں امن و استحکام کی کنجی
پا ک افغان تعلقات کا انحصار اب دہشت گردوں کی حمایت ختم کرنے پر ہے
(تجزیہ:سلمان غنی)
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقبل کے تعلقات اور مذاکرات کی بنیاد دراندازی کے عمل کو بتایا جا رہا ہے ۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا پالیسی بیان ریکارڈ پر ہے کہ مذاکرات کا انحصار دراندازی کے خاتمے پر ہے ۔ افغان انتظامیہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ مستقبل میں ٹی ٹی پی افغان سرزمین کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اس ضمن میں 25 اکتوبر کو استنبول میں ہونے والے مذاکراتی عمل کو اہم قرار دیا جا رہا ہے ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال رک پاتا ہے اور افغان انتظامیہ اپنی بنیادی ذمہ داری کا احساس کر پاتی ہے ۔ کیا پاکستان افغان انتظامیہ کی یقین دہانیوں پر مطمئن ہو پائے گا؟۔بلاشبہ طالبان حکومت کے برسراقتدار آنے کے بعد پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بہت سی توقعات تھیں۔ پاکستان افغانستان میں ایک دوست حکومت کے قیام کو اپنی جیت سمجھ رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ طالبان انتظامیہ کے برسراقتدار آنے سے اس کے لیے ایشیائی ممالک تک راستے کھلیں گے اور سی پیک کا کردار وسیع تر ہوگا۔
طالبان پاکستان کے اس مطالبے پر کان دھرنے کو تیار نہ تھے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں اور ان کی سرگرمیوں کا سدباب کریں۔اس سے قبل افغان قیادت ہر بار دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالتے ہوئے یہ کہتی نظر آتی تھی کہ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے ، اسے خود حل کریں، اور پاکستان کے اس موقف پر شدید تحفظات تھے ۔ پاکستان ہر محاذ پر دہشت گردی کی پلاننگ کے شواہد اور ثبوت پیش کرتا رہا۔ دوسری جانب پاکستان نے افغان طالبان سے مستقبل کے تعلقات کے تحت انہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ آپ سے تعلقات کا انحصار اب ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی حمایت ختم کرنے پر ہے ۔ اگر اس حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو پھر ہمارے پاس فوجی کارروائی سمیت دیگر ممکنہ آپشنز موجود ہیں جن پر عمل کیا جائے گا۔البتہ قطر معاہدے کے حوالے سے پاکستان ایک طے شدہ حکمت عملی پر گامزن ہے کہ اب گارنٹرز خصوصاً قطر، ترکیہ کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک سعودی عرب، چین، ایران، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر کو باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ افغان طالبان پر اپنا دباؤ برقرار رکھیں۔
یہی خطے میں امن و استحکام کی کنجی ہے ۔افغان طالبان کے لیے کھلا پیغام ہے کہ اب پاکستان افغان بارڈر کے دوسری طرف سے جارحیت یا حملوں کو برداشت نہیں کرے گا اور ایسے مذموم عمل میں شریک افراد کا ان کی پناہ گاہوں تک پیچھا کرے گا۔ اس میں پاکستان کی فورسز کو قوم کی بھرپور تائید اور تمام سیاسی قوتوں کی حمایت حاصل ہوگی۔پاکستان نے اپنی طرف بھی سرحدی علاقوں میں ایسی اصلاحات اور اقدامات شروع کر رکھے ہیں جن کے ذریعہ وہاں قومی جذبہ اور ولولہ پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ملکی بقا و سلامتی کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ افغان سرحد پر پیدا شدہ تناؤ کے بعد پاکستان کے خارجہ دفتر کے اس بیان کو بھی خاص اہمیت دی جا رہی ہے کہ طالبان افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں، بلکہ عبوری حکومت ہے اور افغانوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی نمائندہ حکومت قائم کریں۔ یہ دوحا معاہدے کی بھی ایک شرط تھی، جس پر طالبان سے پیش رفت بھی کی گئی تھی اور آنے والے حالات میں یہ مطالبہ خود افغانستان میں زور پکڑ سکتا ہے ، جس پر افغان طالبان کی حکومت پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے ۔