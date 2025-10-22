پاکستان ، یورپی یونین کا دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق
وزیر تجارت سے یورپی یونین سفیر کی ملاقات، تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار
اسلام آباد (این این آئی)وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے یورپی یونین کے سفیر ریمونڈس کاروبلس نے ملاقات کی،جی ایس پی پلس فریم ورک کے تحت تعاون اور مستقبل کی تجارت پر گفتگو کی گئی۔ دو طرفہ تجارت و سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر اتفاق بھی ہوا۔جام کمال خان نے کہا جی ایس پی پلس سکیم سے پاکستانی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ پاکستان انسانی حقوق، محنت کے معیارات اور بہتر طرزِ حکمرانی کے عزم پر قائم ہے ۔ دونوں فریقوں نے پائیدار ترقی اور مشترکہ معاشی خوشحالی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔