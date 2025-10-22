صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر معاہد ہ :کمیٹی کی متعلقہ محکموں کو عملدرآمد کی ہدایت

آزاد کشمیر معاہد ہ :کمیٹی کی متعلقہ محکموں کو عملدرآمد کی ہدایت

نگران کمیٹی کا پہلا اجلاس ،معاہدے کا جائزہ ،عوامی ریلیف اولین ترجیح قرار آئندہ اجلاس مظفر آباد میں ہوگا، تمام وسائل بروئے کار لائینگے ، امیرمقام

 اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار)وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت آزاد کشمیر سے متعلق عملدرآمد و نگران کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔اجلاس میں کمیٹی ارکان ڈاکٹر طارق فضل چودھری ، چیف سیکر ٹری اے جے کے خوشحال خان اور ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کے علاوہ سیکر ٹری امور کشمیر و گلگت بلتستان ظفر حسن بھی شریک ہوئے ،اجلاس میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا بغور جائزہ لیا گیا،انجینئر امیر مقام نے عملدرآمد کمیٹی کی متعلقہ محکموں کو معاہدے پر عملدرآمد کی ہدایت کی،وفاقی وزیر نے کہاکہ نگران و عملدرآمد کمیٹی کا آئندہ اجلاس 15 نومبر تک مظفرآباد میں ہوگا، وزیراعظم پاکستان آزاد کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے خواہاں ہیں ، انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔

