بلاول سے ثنا زہری کی ملاقات ، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال
پی پی چیئرمین تحصیل گڑھی یاسین بھی گئے ، مرحوم آغا سراج کے اہلخانہ سے تعزیت گلگت بلتستان پارٹی کیساتھ رابطے کیلئے 4رکنی کمیٹی تشکیل دیدی ،نوٹیفکیشن جاری
خضدار،شکارپور،اسلام آباد(این این آئی، سٹاف رپورٹر)چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے چیف آف جھالاوان نواب ثنا اللہ زہری نے گزشتہ روز بلاول ہاؤس کراچی میں غیر رسمی ملاقات کی ، اس موقع پر ملک کی مجموعی سیاسی ، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور عوامی فلاح و بہبود کیلئے حکومتی اقدامات، پارٹی امور سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے ۔ علاوہ ازیں نواب ثناء اللہ خان زہری نے پیپلز پارٹی کی مرکزی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔
ادھر بلاول بھٹو زرداری منگل کو تحصیل گڑھی یاسین میں کوٹ درانی پہنچے جہاں انہوں نے سابق سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر ان کے صاحبزادے آغا شہباز درانی سے اظہار تعزیت کیا اورمرحوم آغا سراج درانی کے بھائیوں آغا شجاع الدین ، آغا مسیح الدین اور آغا رفیع الدین اور دیگر رشتہ داروں سے بھی اظہار افسوس کیا اور مرحوم کے بلندی درجات کیلئے فاتحہ خوانی بھی کی ۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلزپارٹی نے کہاکہ آغا سراج درانی نے دورِ آمریت میں صعوبتیں برداشت کیں ،دہائیوں پر مبنی ان کی سیاسی اور عوامی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ دوسری طرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کیلئے 4رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ۔کمیٹی میں سید نیئر حسین بخاری،ہمایوں خان، ندیم افضل چن اور قمر زمان کائرہ شامل ہیں اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔