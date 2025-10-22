اسحاق ڈار سے مراکشی ہم منصب کا ٹیلیفونک رابطہ، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم
اسلام آباد (دنیا نیوز) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مراکش کے وزیر خارجہ معالی ناصر بوریطہ کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔
دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنمائو ں نے نیویارک میں یو این جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات بارے تبادلہ خیال کیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنمائو ں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مراکشی وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کرلی۔