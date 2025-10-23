ریاست مخالف پوسٹس :مقدمہ درج
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)ریاستی اداروں پر الزامات اور فیک نیوز پھیلانے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی نے مقدمہ درج کر لیا۔
ذرائع کے مطابق شاندانہ گلزار پر ریاست مخالف اقدامات اور سوشل میڈیا پر من گھڑت پوسٹس کرنے کے الزامات عائد کئے گئے ہیں۔ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ شاندانہ گلزار نے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور گمراہ کن خبریں پھیلائیں،انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی نیتن یاہو سے مصافحے کی جعلی تصویر بھی پوسٹ کی تھی۔