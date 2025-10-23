صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاق پختونخوا کا ساڑھے 5ارب کا مقروض

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان تحریکِ انصاف نے وفاقی حکومت کے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کیلئے 600 ارب روپے فراہم کئے۔

ان کا کہناتھاکہ درحقیقت مرکز خیبر پختونخوا کا مجموعی طور پر 5 ارب 50کروڑ روپے کا مقروض ہے ، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دیگر آئینی طور پر واجب الادا حقوق کے زمرے میں آتے ہیں۔پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے وفاقی حکومت کوشدیدتنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاکہ مسلط کردہ حکومت نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کیلئے اپنے ترجمانوں اور درباریوں کو خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف متحرک کر رکھا ہے ، حالانکہ ان کی پالیسیوں نے ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر کو جنم دیا ہے ۔

