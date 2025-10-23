سہیل آفریدی کو تعاون کی پیشکش
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک ،اے پی پی)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو صوبے کی گورننس اور امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لئے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے ۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعلیٰ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں تاکہ خیبرپختونخوا کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کیا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ اگر وزیراعلیٰ کو گورنر ہاؤس یا اپوزیشن کی مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ مثبت ردعمل دیں گے ۔ انہوں نے صوبے میں قیام امن کے لئے وزیراعلیٰ کے جرگہ بنانے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر پارلیمانی جرگہ تشکیل دینا چا ہئے جس میں اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے ۔ اس جرگے کو ہر ضلع کا دورہ کرنا چا ہئے تاکہ مسائل کا بہتر ادراک ہو سکے ۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت کو جلد اندازہ ہوجائے گا کہ علی امین گنڈاپور نے کہاں غلطیاں کی ہیں۔ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو بریفنگ دی جا رہی ہے ، چند دنوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا اور وزیراعلیٰ بہتری لائیں گے ۔