پنجاب:غیر قانونی اجتماعات پر دہشتگردی کے مقدمات:ریاست کیخلاف بندوق اٹھانے والے انتہا پسندو ں بدمعاش اور غیر قانونی رہائشیوں کیلئے زمین تنگ:مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے
مافیا، ڈالا کلچرکسی صورت برداشت نہیں،سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کیخلاف پیکاایکٹ کے تحت مقدمات ، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ مزید سخت کیا جائیگا، آپریشن کسی فرقہ یا عقیدے کیخلاف نہیں امن کمیٹیاں فوری مؤثر اور مزید فعال ،ہر ضلع میں وِسل بلور سیل قائم ، غیر قانونی اسلحہ کیخلاف اقدامات کی رفتار تیز اور سخت کی جائیگی:وزیراعلیٰ ،وارڈنز وردی تبدیلی کاحکم واپس لے لیا
لاہور(نیوزایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک) پنجاب حکومت نے صوبے میں ڈالا کلچر، بدمعاشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے انتہاپسندوں اور غیرقانونی رہائشیوں کے خلاف زمین تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل تیسرا غیر معمولی اجلاس ہوا ۔پنجاب حکومت کی ریاستی رٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیرمعمولی اور تاریخی فیصلے کیے گئے ۔ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں غیرقانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہونگے ،لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کیا جائے گا، ہر ضلعے میں وسل بلور سیل قائم کیاجائے گا۔
حکومت نے انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی مقیم انٹرنیشنل شہریوں کے خلاف پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 میں خصوصی سیل قائم کر دیا اور کہا گیا کہ پنجاب کے عوام انتہا پسند جماعت اور غیرقانونی تارکین وطن کی اطلاع کے لیے فوراً 15 پر کال کریں ۔ عوام غیرقانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں ورنہ کرایہ داری، پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی،سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے ۔صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کی رفتار تیز اور مزید سخت کی جائے گی، امن کمیٹیوں کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال کیا جائیگااور امن کمیٹیوں کو جاری تمام آپریشنز پرآن بورڈ رکھا جائے گا،اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت پنجاب کا وژن ریاست عوام کی چوکھٹ پر کے تحت ہر شہری کے دروازے تک موبائل پولیس سٹیشن کی خدمات پہنچائی جائیں گی۔
اجلاس میں صوبائی حکومت نے پھر سے واضح کر دیا کہ کومبنگ آپریشنز اور کارروائیاں صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں، کسی فرقہ یا عقیدے کے خلاف ہر گز نہیں ، حکومت نے انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر بھی سخت پابندی اور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے ۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ روزانہ غیرقانونی بین الاقوامی رہائشیوں کے خلاف کومبنگ آپریشن رپورٹس اپ ڈیٹ کریں گی، ضلعی انتظامیہ روزانہ رپورٹ کرے گی کتنے غیرقانونی بین الاقوامی رہائشی مرکز میں ڈی پورٹیشن کے لیے بھیجے گئے ہیں اورکتنے باشندے ٹیکس نیٹ میں لائے گئے ہیں۔ ادھر وزیراعلیٰ نے چار ماہ قبل وارڈنز کی وردی تبدیلی کادیاگیا اپنا حکم واپس لے لیا ۔ٹریفک حکام نے نیا یونیفارم تیار کر کے گزشتہ روز پیش کیا تھا،جسے دیکھنے کے بعد وزیراعلیٰ نے موجودہ یونیفارم ہی جاری رکھنے کا حکم دے دیا ۔ علاوہ ازیں وزیراعلیٰ نے سانائے تاکائچی کوجاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے پر مباکبادیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہارکیااور کہا کہ سانائے تاکائچی کا وزیراعظم بننا جاپان میں نئے عہد کا آغاز ثابت ہوگا۔