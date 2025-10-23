امریکیوں کی اکثریت نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت کردی:تازہ ترین سروے
80فیصد ڈیموکریٹس،41فیصد ریپبلکنز فلسطینی ریاست کے حامی ، مجموعی طور پر 59فیصد امریکیوں کی حمایت،33فیصد مخالف ،غزہ پر ٹرمپ کا موقف عوامی رائے سے ہم آہنگ نہیں غزہ میں امن قائم ہوتا ہے تو ٹرمپ نمایاں کریڈٹ کے مستحق: 51فیصد امریکیوں کی رائے ،آن لائن سروے میں ملک بھر سے 4385 امریکی شریک ہوئے ، غلطی کا امکان 2 فیصد
واشنگٹن (رائٹرز)رائٹرز اور اپسوس کے تازہ ترین سروے کے مطابق زیادہ تر امریکی جن میں 80 فیصد ڈیموکریٹس اور 41 فیصد ریپبلکنز شامل ہیں سمجھتے ہیں کہ امریکا کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے ۔ اس نتیجے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی اس مخالفت کا موقف کہ امریکہ ایسا نہ کرے ، عوامی رائے سے ہم آہنگ نہیں ہے ۔یہ چھ روزہ سروے پیر کو مکمل ہوا، جس کے مطابق59 فیصد امریکیوں نے فلسطینی ریاست کو امریکی تسلیم دینے کی حمایت کی۔33 فیصد اس کے مخالف تھے ۔باقی یا تو غیر یقینی تھے یا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی تقسیم دیکھی گئی،53 فیصد ریپبلکنز فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے مخالف،جبکہ 41فیصد حامی تھے ۔سروے کے مطابق 60 فیصد امریکیوںنے کہا کہ اسرائیل کا ردعمل ضرورت سے زیادہ تھا۔32 فیصد نے اس سے اختلاف کیا۔صدر ٹرمپ جو جنوری 2025 میں دوبارہ اقتدار میں آئے ، انہوں نے اس جنگ میں زیادہ تر اسرائیل کی حمایت کی ہے ، لیکن اسی ماہ ایک جنگ بندی معاہدہ کروا کر قیام امن کی امید پیدا کی ہے ۔اگرچہ ٹرمپ کو مجموعی طور پر ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل نہیں، لیکن سروے کے مطابق اگر امن قائم رہتا ہے تو 25 فیصد ڈیموکریٹس بھی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے ۔
مجموعی طور پر 51 فیصد امریکیوں نے کہا کہ اگر امن قائم ہوتا ہے تو ٹرمپ اس کے لیے نمایاں کریڈٹ کے مستحق ہیں۔تاہم امن کا قیام اب بھی غیر یقینی ہے ، کیونکہ حالیہ دنوں میں تشدد کے واقعات نے جنگ بندی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے ۔ امریکا نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کے امن منصوبے پر واپس آئیں۔اہم معاملات جیسے حماس کا غیر مسلح ہونا،اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا،اور غزہ کی آئندہ حکمرانی،ابھی تک حل طلب ہیں۔ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر منظوری کی شرح میں بھی بہتری دیکھی گئی،حالیہ سروے میں 38 فیصد نے ان کی پالیسی کی حمایت کی،جو کہ چند ہفتے پہلے کے 33 فیصد سے زیادہ ہے ، اور یہ جولائی کے بعد ان کا سب سے بلند درجہ ہے ۔یہ آن لائن سروے ملک بھر سے 4385 امریکیوں سے کیا گیا، اور اس میں غلطی کا امکان 2 فیصد تھا۔حالیہ ہفتوں میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور آسٹریلیا جیسے امریکا کے قریبی اتحادی ممالک نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے ، جس پر اسرائیل نے سخت ردعمل دیا ہے ۔ یاد رہے اسرائیل کے 1948 میں قیام کے وقت لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے ، اور تب سے فریقین کے درمیان تنازع جاری ہے ۔اکتوبر 2023 میں حماس کے اچانک حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ میں شدید بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں فلسطینی علاقے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں ۔