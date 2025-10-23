آئی ایم ایف کیساتھ ٹیکس ہدف میں150ارب روپے کمی پر اتفاق
رواں مالی سال ٹیکس ہدف 14 ہزار 131 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا جسے اب کم کر کے 13 ہزار 981 ارب کر دیا گیا ٹیکس بالحاظ جی ڈی پی 11 فیصد ہدف حاصل کرنا ہوگا، جی ڈی پی کا 1 لاکھ 29 ہزار ارب روپے ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکے گا نئے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فنانشل پالیسیز ڈرافٹ میں میکرواکنامک فریم میں تبدیلی پر آئی ایم ایف سے اتفاق ہوگیا:ذرائع
اسلام آباد (مدثر علی رانا)حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان رواں مالی سال 2025-26 کے لیے ٹیکس ہدف میں کمی پر اتفاق رائے ہو گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ٹیکس ہدف میں تقریباً 150 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے جس کے لیے آئی ایم ایف سے نظرثانی شدہ ہدف منظور ہوا ہے ۔ اس سے زیادہ ٹیکس ہدف میں کمی کے لیے آئی ایم ایف نے سیلاب کے باعث معاشی نقصانات پر عالمی سطح کی تصدیق شدہ رپورٹ طلب کر لی۔ نظرثانی شدہ ہدف کے بعد ایف بی آر کو رواں مالی سال 13 ہزار 981 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا ہوں گے ۔ 4.2 فیصد جی ڈی پی گروتھ ہدف کی نسبت نیو جی ڈی پی گروتھ 3.5 فیصد مقرر کیا گیا ہے ۔ نئے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فنانشل پالیسیز ڈرافٹ میں میکرو اکنامک فریم ورک میں تبدیلی پر آئی ایم ایف سے اتفاق رائے ہوا ہے ۔
آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی دو قرض اقساط منظور ہونے کے بعد رپورٹ میں نئے اہداف شامل ہوں گے ۔تھرڈ پارٹی کے ذریعے سیلاب کے باعث نقصانات پر وزارت اقتصادی امور کی جانب سے عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کو خط لکھ کر پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ کے انعقاد کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے ۔ پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ رپورٹ پر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ٹیکس ہدف پر بھی بات چیت کا امکان ہے ۔ رواں مالی سال کے لیے مختص جی ڈی پی کا 1 لاکھ 29 ہزار ارب روپے ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ذرائع کے مطابق ٹیکس ہدف اور جی ڈی پی سائز میں کمی ہوئی ہے لیکن ٹیکس بالحاظ جی ڈی پی 11 فیصد ہی حاصل کرنا ہوگا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے ایف بی آر کا ہدف 3 ہزار 83 ارب روپے مختص کیا گیا تھا جس میں 199 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال آ چکا ہے ۔
جولائی سے ستمبر کے دوران انکم ٹیکس میں 1 ہزار 469 ارب روپے کے ہدف کی نسبت 1 ہزار 363 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ، سیلز ٹیکس کی مد میں 1 ہزار 141 ارب روپے کے ہدف کی نسبت 1 ہزار 19 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 188 ارب روپے کے ہدف کی نسبت آمدن 190 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی میں 295 ارب روپے کے ہدف کی نسبت آمدن 312 ارب روپے رہی۔پلاننگ کمیشن کی دستاویز کے مطابق حالیہ سیلاب کے باعث ملکی معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ۔ ملک بھر میں 65 لاکھ آبادی اور 70 اضلاع کو سیلاب کے باعث نقصان پہنچا، ملک بھر میں 2 لاکھ 29 ہزار 763 گھروں کو نقصان پہنچا، 1 ہزار 37 افراد جاں بحق اور 1 ہزار 67 افراد زخمی ہوئے ۔ ایگریکلچر اور انفراسٹرکچر کو بُری طرح نقصان پہنچا۔ حکومت کی جانب سے سیلاب نقصانات کا حقیقی تخمینہ لگانے کے لیے ڈویلپمنٹ پارٹنرز کو درخواست کی گئی کیونکہ آئی ایم ایف نے سیلاب کے باعث نقصانات کا تخمینہ 585 ارب روپے لگایا ہے ۔ پلاننگ کمیشن اور آئی ایم ایف کے تخمینوں میں فرق ہونے کے باعث عالمی اداروں سے سیلاب کے باعث نقصانات کی اسیسمنٹ کرائی جائے گی۔