وزیراعظم نے آج کابینہ اجلاس بلا لیا، اہم فیصلے متوقع
معیشت، پاک افغان بارڈر ، مذہبی جماعت پر پابندی کے معاملے کا جائزہ لیا جائیگا شہباز شریف سے پختونخوا کے ارکان پارلیمنٹ ، سیکرٹری اطلاعات عنبرین کی ملاقات
اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجموعی معاشی، داخلی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اسی طرح پاک-افغان بارڈر کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں ایک مذہبی جماعت پر پابندی سے متعلق معاملے کا جائزہ لیے جانے کا امکان ہے ۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم سمریاں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی، کابینہ کا اجلاس شام ساڑھے 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔قبل ازیں شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت نے ملاقات کی جس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔
اس دوران خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی،ملاقات میں وفاقی وزراامیر مقام، سردار یوسف، عطا اللہ تارڑ، رانا مبشر اقبال، مشیر وزیرِ اعظم رانا ثنا اللہ، ارکان پارلیمنٹ پیر صابر شاہ، کیپٹن (ر)صفدر، مرتضیٰ جاوید عباسی، اختیار ولی اور سردار مشتاق موجود تھے ۔دریں اثنا وزیراعظم سے وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات عنبرین جان نے الوداعی ملاقات کی، عنبرین جان آج سول سروس سے ریٹائر ہو رہی ہیں،وزیراعظم نے عنبرین جان کی حکومت پاکستان کے لئے خدمات کو سراہا۔وزیراعظم نے معرکہ حق کے دوران پاکستان کا بیانیہ بین الاقوامی سطح پر بھرپور طرح سے اجاگر کرنے کے حوالے سے عنبرین جان کی بطور سیکرٹری اطلاعات و نشریات کارکردگی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔وزیراعظم نے عنبرین جان کے مستقبل کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔