26ویں ترمیم :کان اور آنکھیں بند کر کے کسی کو ریلیف نہیں دے سکتے:آئینی بینچ
وکیل کی فل کورٹ بنانے کی استدعا،اگرہم کیس سن نہیں سکتے تو یہ حکم کیسے دے سکتے ہیں؟جسٹس جمال مندوخیل آرٹیکل 191 اے میں کوئی قدغن نہیں ،جسٹس عائشہ،ہروکیل کااپناموقف،جسٹس امین ،وکیل احمدحسن کے دلائل مکمل
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران وکیل خواجہ احمد حسین نے معاملہ فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم دینے کی استدعا کردی اور کہا یہ بینچ چھبیسویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستیں نہیں سن سکتا۔ جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے کیا آپ اس بینچ پر اعتماد نہیں کررہے ؟ اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟،جسٹس محمد علی مظہرنے ریمارکس دیئے کہ سب وکلا فل کورٹ مانگ رہے ہیں مگرطریقہ کارکوئی نہیں بتارہا، جب کہ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیئے ہم کان اور آنکھیں بند کرکے کسی کو ریلیف نہیں دے سکتے ۔جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 8رکنی آئینی بینچ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں پر سماعت کی۔
افراسیاب خٹک کے وکیل خواجہ احمد حسین نے فل کورٹ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس ادارے کی ساکھ کا انحصار 26 ویں آئینی ترمیم پر نہیں، اس کیس کو دوسرے آزاد بینچ کی جانب سے سنا جانا چاہیے ۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کیا چیف جسٹس اس آزاد بینچ کا حصہ ہوں گے ؟ وکیل نے کہا چیف جسٹس بلکل اس بینچ کا حصہ ہوں گے ۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے ہر وکیل کا اپنا موقف ہے ، ہم آئین پڑھ کر سوال کررہے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل 191 اے میں کوئی قدغن نہیں ، یہ پروسیجرل آرٹیکلزہیں یہ آرٹیکل بینچز پر تو قدغن لگاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ پرنہیں، ہم ان آرٹیکلزکوایسے پڑھ رہے ہیں جیسے یہ آرٹیکل مکمل طورپرقدغن لگاتے ہیں، قدغن کہاں ہے ؟ جسٹس جمال مندو خیل نے استفسار کیا فرض کریں کہ کسی ترمیم کے ذریعے پوری سپریم کورٹ کے اختیارات لے لیے جاتے ہیں پھر کون سنے گا؟ وہی سپریم کورٹ سنے گی، بے شک اختیارات لے لیے جائیں لیکن سنے گی وہی۔ خواجہ احمد حسین کے دلائل مکمل ہونے پرسماعت آج ساڑھے گیارہ بجے تک کیلئے ملتوی کردی گئی۔آج ایڈووکیٹ شاہد جمیل دلائل کا آغاز کریں گے ۔