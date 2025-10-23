سندھ:72ڈاکو سرنڈر،ہتھیار نہ پھینکنے والے مارے جائینگے:صوبائی وزیر داخلہ
ہتھیار ڈالنے والوں کو اچھا شہری بننے کا موقع دینگے ، کچے کے لوگوں کو نوکریاں،بچوں کو تعلیم،راستے بنا کر دینا چاہتے دیگر ڈاکوؤں سے بھی کہتا ہوں سرنڈر کریں، ضیا لنجار،صورتحال بہتر ہو رہی، آئی جی، پولیس لائن شکارپور میں تقریب
شکارپور (مانیٹرنگ ڈیسک، این این آئی) سندھ حکومت کی جانب سے ڈاکوؤں کی سرنڈر پالیسی 2025 کی تقریب پولیس لائن شکارپور میں ہوئی، جہاں کچے کے 72 ڈاکوؤں نے خودکو پولیس کے حوالے کردیا۔تقریب میں ڈاکوؤں کی جانب سے 200 سے زائد جدید ہتھیار بھی جمع کرایاگیا ،جن میں بڑے اور چھوٹے ہتھیار بھی موجود ہیں ۔ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کے سروں کی مجموعی قیمت 6 کروڑ روپے سے زائد تھی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیا لنجار نے کہا کہ پولیس اور رینجرز کو پالیسی دی گئی کہ علاقے میں امن ہو ، ڈاکو ہتھیار ڈالیں ، برادریوں کے سربراہوں کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا ، سرنڈر کرنے والوں کو اچھا شہری بننے کا موقع ملے گا،ہتھیارنہ ڈالنے والے مارے جائیں گے ، سرنڈر کرنے والوں سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کچے کے لوگوں کو نوکریاں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ، بچوں کو تعلیم اور کچے کے علاقے میں راستے بنا کر دینا چاہتی ہے ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دیگر تمام ڈاکوؤں کو کہتا ہوں سرنڈر کریں بصورت دیگر انہیں گھروں میں گھس کر ماریں گے کیونکہ آپ غریب عوام و مال کے دشمن ہیں۔ آئی جی سندھ نے کہا امن و امان کی صورتحال بہتر ہورہی ہے ، گھوٹکی کا کچے کا علاقہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوسکا ، 2012 میں شروع ہونے والی ہنی ٹریپ کارروائیاں اب تک جاری ہیں۔