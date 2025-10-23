بلوچستان:فائرنگ،2پولیس اہلکار شہید،سکیورٹی فورسز کا آپریشن،6دہشتگرد ہلاک
ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں مسلح افراد کی گشت پرمامور اہلکاروں پرفائرنگ ،سپاہی رزاق اور عبداللہ شہید دالبندین میں سکیورٹی فورسز نے غار میں چھپے دہشتگردوں کونشانہ بنایا،خیبرپختونخوا کے علاقے باجوڑ میں 1دہشتگرد ماراگیا
راولپنڈی (خصوصی نیوزرپورٹر)بلوچستان کے ضلع نوشکی میں فائرنگ کے واقعہ میں 2پولیس اہلکار شہید ہوگئے جبکہ سکیورٹی فورسز نے دالبندین میں آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 6دہشت گردوں کو ہلاک کردیا،خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑمیں آپریشن کے دوران ایک فتنہ الخوارج ہلاک ہوگیا۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقے دالبندین میں فتنہ الہندوستان کیخلاف سکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لئے ہوئے تھے ، جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی، سکیورٹی فورسز کی جانب سے موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا ۔ ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں پولیس اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ مسلح افراد نے اہلکاروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کردی جس سے سپاہی رزاق اور سپاہی عبداللہ شہید ہوگئے ، حملہ آور فرارہوگئے جن کی تلاش کیلئے علاقے میں بڑے پیمانے پر سر چ آپریشن جاری ہے ۔خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر باجوڑ شاہی تنگی کے جنگل میں موجود ایک غار پر گھات لگا کر کارروائی کی ،شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک خوارجی ہلاک اور دیگر زخمی ہوگئے جبکہ کئی فرار ہوگئے ۔سکیورٹی فورسز نے علاقے میں موجود بارودی سرنگوں کوکلیئرکر دیا جبکہ خوارجیوں کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کرلئے ۔