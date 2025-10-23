صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان:فائرنگ،2پولیس اہلکار شہید،سکیورٹی فورسز کا آپریشن،6دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
بلوچستان:فائرنگ،2پولیس اہلکار شہید،سکیورٹی فورسز کا آپریشن،6دہشتگرد ہلاک

ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں مسلح افراد کی گشت پرمامور اہلکاروں پرفائرنگ ،سپاہی رزاق اور عبداللہ شہید دالبندین میں سکیورٹی فورسز نے غار میں چھپے دہشتگردوں کونشانہ بنایا،خیبرپختونخوا کے علاقے باجوڑ میں 1دہشتگرد ماراگیا

راولپنڈی (خصوصی نیوزرپورٹر)بلوچستان کے ضلع نوشکی میں فائرنگ کے واقعہ میں 2پولیس اہلکار شہید ہوگئے جبکہ سکیورٹی فورسز نے دالبندین میں آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 6دہشت گردوں کو ہلاک کردیا،خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑمیں آپریشن کے دوران ایک فتنہ الخوارج ہلاک ہوگیا۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقے دالبندین میں فتنہ الہندوستان کیخلاف سکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لئے ہوئے تھے ، جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی، سکیورٹی فورسز کی جانب سے موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا ۔ ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں پولیس اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ مسلح افراد نے اہلکاروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کردی جس سے سپاہی رزاق اور سپاہی عبداللہ شہید ہوگئے ، حملہ آور فرارہوگئے جن کی تلاش کیلئے علاقے میں بڑے پیمانے پر سر چ آپریشن جاری ہے ۔خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر باجوڑ شاہی تنگی کے جنگل میں موجود ایک غار پر گھات لگا کر کارروائی کی ،شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک خوارجی ہلاک اور دیگر زخمی ہوگئے جبکہ کئی فرار ہوگئے ۔سکیورٹی فورسز نے علاقے میں موجود بارودی سرنگوں کوکلیئرکر دیا جبکہ خوارجیوں کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کرلئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور:گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق، وزیراعلیٰ کانوٹس

شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، 2 گاڑیاں اور 3 موٹرسائیکلیں چوری

بچے سے زیادتی کے مجرم کو 14 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ

جہانیاں:ٹرک رکشا پر الٹ گیا خاندان کے 5 افراد جاں بحق

پولیس چوکی میو ہسپتال : موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

حساس ادارے کا افسر بن کر فراڈ کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak