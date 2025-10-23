پاک نیوی نے سمندر سے97کروڑ20لاکھ ڈالر کی منشیات پکڑلی:امریکا کا خراج تحسین
پی این ایس یرموک کی کارروائی ،2کشتیوں سے آئس و کوکین برآمد ،پاک سعودی تعاون مزید مضبوط ہو گا :آئی ایس پی آر سعودی رائل نیوی،سربراہ پاک بحریہ اورصدر،وزیراعظم کی مبارکباد،کارروائی عالمی وباہمی تعاون کی بہترین مثال قرار
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ،نامہ نگار، مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں اربوں مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی بحریہ عرب سے تقریباً 972 ملین ڈالر مالیت کی منشیات ضبط کر لیں۔کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے کہا کہ دو کشتیوں سے برآمد منشیات کی قیمت97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد بتائی گئی ہے ۔ دونوں کشتیوں سے بڑی مقدار میں آئس اور کوکین برآمد ہوئی ہے ، آپریشن کمبائنڈ میری ٹائم فورسز (CMF) کی کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت کیا گیا،کامیاب آپریشن علاقائی میری ٹائم سکیورٹی کیلئے پاک بحریہ کے عزم کا مظہر اوربحیرہ ہند میں پاکستان کے فعال کردار کی تصدیق کرتا ہے ،سعودی عرب کی زیر قیادت CTF-150 میں شرکت سے پاک،سعودی بحری تعاون مزید مضبوط ہو گا ، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے پی این ایس یرموک کے عملے کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہاکہ پاک بحریہ قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لئے پرعزم ہے ۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک پی این ایس یرموک نے کی۔ محض 48 گھنٹوں میں پاکستان نیوی نے دو مشتبہ کشتیوں سے دو ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کی،سعودی رائل نیوی کے کمانڈر فہد الجوید نے اس کامیاب کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا،ادھر صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے مبارک بادیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نیوی کا یہ کارنامہ قومی فخر اور پیشہ ورانہ مہارت کی روشن مثال ہے ۔یرموک کی کامیابی پاکستان نیوی کے خطے میں امن و استحکام کے عزم کی مظہر ہے ۔ صدر زرداری نے سعودی قیادت میں مشترکہ میری ٹائم ٹاسک فورس کے تحت کی گئی کارروائی کو باہمی تعاون کی عمدہ مثال قرار دیا اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور یرموک کے عملے کو شاندار کامیابی پر خراجِ تحسین پیش کیا۔ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے بھی مبارکباددیتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ کے افسر و اہلکار پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کو پاک بحریہ کے افسروں و جوانوں پر فخر ہے ۔