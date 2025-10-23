کسی مسجد یا مدرسے کو بند نہیں کیا جائیگا:محسن نقوی
احتجاج کا حق ہے ، شرانگیزی کی گنجائش نہیں،مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا وزیرداخلہ کی چیئرمین سنی تحریک ثروت قادری سے ملاقات،تعاون کی یقین دہانی
کراچی(نیوز ایجنسیاں)وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے ،کسی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر ثروت اعجاز قادری سے قادری ہاؤس میں ملاقات کی۔سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی وزیرداخلہ کے ہمراہ موجود تھے ۔محسن نقوی نے مزید کہا اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے ۔ تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔معرکہ حق میں علمائے کرام کا کردار انتہائی اہم رہا ہے ۔پاکستان ترقی کیلئے ٹیک آف کر چکا ہے ۔ان حالات میں سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ۔قانون کے دائرہ میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے تاہم ملک کیلئے سب کو یکجا ہونا ہو گا۔ ثروت اعجاز قادری نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اوروزیر داخلہ کو یادداشت بھی پیش کی، مسائل حل کیلئے اور اہلسنت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بھی ذکر کیا گیا۔انہوں نے کہا فوکل پرسن کی تشکیل ٹیم دی جائے اور اہلسنت کے اکابرین سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے ۔گرفتار افراد کی رہائی کیلئے کمیٹی بنائی جائے ۔وزیر داخلہ اور انکے ساتھ آنے والی ٹیم نے تمام مسائل کے حل کی مکمل یقین دہانی کرائی۔