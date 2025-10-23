صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا :سرکاری گاڑیاں تاحال سابق وزرا کے زیر استعمال

  • پاکستان
پختونخوا :سرکاری گاڑیاں تاحال سابق وزرا کے زیر استعمال

پشاور (عامر جمیل)خیبرپختونخوا کی سرکاری گاڑیاں تاحال سابق کابینہ اراکین کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔ خیبرپختونخوا کی سابق کابینہ کے 11 اراکین نے تاحال سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کیں۔

وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے سابق کابینہ اراکین کو سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔سرکاری ذرائع کے مطابق ایک سابق صوبائی وزیر تاحال 8 سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہا ہے ، ایک سابق صوبائی وزیر بدستور 5 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے ۔ سابق کابینہ کے 3 اراکین کے 11 دن گزرنے کے بعد بھی 3، 3 سرکاری گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں۔ سابق کابینہ کے 6 اراکین کے پاس ایک ایک سرکاری گاڑی ہے جو واپس نہیں کی جا رہی۔وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے سابق کابینہ اراکین کو گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور:گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق، وزیراعلیٰ کانوٹس

شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، 2 گاڑیاں اور 3 موٹرسائیکلیں چوری

بچے سے زیادتی کے مجرم کو 14 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ

جہانیاں:ٹرک رکشا پر الٹ گیا خاندان کے 5 افراد جاں بحق

پولیس چوکی میو ہسپتال : موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

حساس ادارے کا افسر بن کر فراڈ کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak