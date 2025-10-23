پختونخوا :سرکاری گاڑیاں تاحال سابق وزرا کے زیر استعمال
پشاور (عامر جمیل)خیبرپختونخوا کی سرکاری گاڑیاں تاحال سابق کابینہ اراکین کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔ خیبرپختونخوا کی سابق کابینہ کے 11 اراکین نے تاحال سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کیں۔
وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے سابق کابینہ اراکین کو سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔سرکاری ذرائع کے مطابق ایک سابق صوبائی وزیر تاحال 8 سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہا ہے ، ایک سابق صوبائی وزیر بدستور 5 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے ۔ سابق کابینہ کے 3 اراکین کے 11 دن گزرنے کے بعد بھی 3، 3 سرکاری گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں۔ سابق کابینہ کے 6 اراکین کے پاس ایک ایک سرکاری گاڑی ہے جو واپس نہیں کی جا رہی۔وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے سابق کابینہ اراکین کو گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت دی ہے ۔