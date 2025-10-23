صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13برس پرانے غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی کیس میں عزیر بلوچ بری

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر)جوڈیشل کمپلیکس میں قائم جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت نے غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی اور سہولت کاری کے 13 سال پرانے کیس میں لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو بری کردیا۔

عدالت نے قرار دیا کہ پراسیکیوشن ملزم کے خلاف سہولت کاری کے الزامات ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ عدالت میں غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی اور سہولت کاری سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دورانِ سماعت عدالت میں ملزم عزیر بلوچ کے وکیل فاروق حیدر ایڈووکیٹ پیش ہوئے ۔ وکیلِ صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ عزیر بلوچ بے گناہ ہے ، پراسیکیوشن نے ٹھوس شواہد یا گواہ پیش نہیں کیا لہٰذا مقدمے سے بری کیا جائے ۔

