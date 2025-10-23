کوہستان سکینڈل:خاتون سمیت 8ملزم ریمانڈپرنیب کے حوالے
پشاور(بیورورپورٹ)کوہستان 40ارب روپے سیکنڈل میں گرفتار خاتون سمیت 8 ملزمان کو احتساب عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔
گزشتہ روزکوہستان 40 ارب روپے سیکنڈل میں گرفتار خاتون سمیت 8 ملزمان کواحتساب عدالت میں پیش کیا گیا ، تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ خاتون مرکزی ملزم قیصر اقبال کی اہلیہ ہے ،ملزم کے گھر سے 14 ارب روپے مالیت کا سونا، قیمتی گاڑیاں اور دیگر اثاثے برآمد ہوئے ، خاتون ملزمہ پر شوہر کے ساتھ ملکر 34 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے ،عدالت نے 7 ملزمان شیر باز ، فہیم مون ، عبدالباسط ، سید معیز حیدر ، عمران خان ، الفت علی اور سرتاج 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ، اب تک 12 سے زائد افراد گرفتار ہوچکے ،قیصراقبال سمیت 9 ملزمان نے پلی بارگین کیلئے نیب میں درخواستیں بھی جمع کرائی ہیں۔