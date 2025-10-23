صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہستان سکینڈل:خاتون سمیت 8ملزم ریمانڈپرنیب کے حوالے

  • پاکستان
کوہستان سکینڈل:خاتون سمیت 8ملزم ریمانڈپرنیب کے حوالے

پشاور(بیورورپورٹ)کوہستان 40ارب روپے سیکنڈل میں گرفتار خاتون سمیت 8 ملزمان کو احتساب عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔

گزشتہ روزکوہستان 40 ارب روپے سیکنڈل میں گرفتار خاتون سمیت 8 ملزمان کواحتساب عدالت میں پیش کیا گیا ، تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ خاتون مرکزی ملزم قیصر اقبال کی اہلیہ ہے ،ملزم کے گھر سے 14 ارب روپے مالیت کا سونا، قیمتی گاڑیاں اور دیگر اثاثے برآمد ہوئے ، خاتون ملزمہ پر شوہر کے ساتھ ملکر 34 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے ،عدالت نے 7 ملزمان شیر باز ، فہیم مون ، عبدالباسط ، سید معیز حیدر ، عمران خان ، الفت علی اور سرتاج 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ، اب تک 12 سے زائد افراد گرفتار ہوچکے ،قیصراقبال سمیت 9 ملزمان نے پلی بارگین کیلئے نیب میں درخواستیں بھی جمع کرائی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دماغ میں خودکشی پر ابھارنے والا کیمیکل دریافت

ایسے ملک میں مچھر دریافت جہاں آج تک دیکھا نہیں گیا

کروشیا میں2000سال قبل غرق ہونیوالا جہاز دریافت

کروشیا ،1800سال قدیم رومی سپاہیوں کی لاشیں برآمد

گرتے دانت آپکی موت کا پیش خیمہ ہوسکتے ہیں:تحقیق

شہری نے بینائی کھودینے کے بعد آنکھ میں ہیرا لگوا لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak