ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکہت شکیل بھی آن لائن فراڈ کا شکار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایم کیو ایم پاکستان کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکہت شکیل بھی آن لائن فراڈ کا شکار ہوگئیں۔
نوسرباز نے رکن قومی اسمبلی کا واٹس ایپ ہیک کرکے ان کے رشتے داروں اور دوستوں سے پیسے بھی بٹور لیے ۔ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نکہت شکیل نے کہا کہ نوسربا زکالر نے اپنا تعارف پی ایم ڈی سی کے نمائندے کے طور پر کروایا اور ادارے کی دستاویزات کا پارسل پہنچانے کے لیے کوڈ مانگا۔نکہت شکیل نے کہا کہ کوڈ شیئر کرتے ہی ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہوگیا۔انہوں نے بتایا کہ جن افراد نے پیسے دینے سے پہلے ان سے تصدیق کی وہ بچ گئے ، لیکن کچھ نے پیسے بھیج دئیے ۔ڈاکٹر نکہت شکیل نے کہا کہ نوسرباز کالر کو پی ایم ڈی سی کی دستاویزات سے متعلق علم ہونا سوالیہ نشان ہے ۔