فراڈ کیس کی ناقص تفتیش ایف بی آر کراچی ریجنل ٹیکس کے سینئر آڈیٹر برطرف
کراچی (سٹاف رپورٹر ) فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملکی تاریخ کے ایک بڑے 238 ارب روپے کے ٹیکس فراڈ کیس میں سنگین غفلت اور ناقص تفتیش کے الزام میں کراچی کے ریجنل ٹیکس آفس ون کے سینئر آڈیٹر الطاف حسین کھوڑو کو عہدے سے برطرف کردیا۔
یہ کارروائی اس انٹیلی جنس رپورٹ کے بعد عمل میں لائی گئی جو وزیراعظم آفس کو موصول ہوئی تھی، جس میں کیس کی تفتیش میں سخت بے ضابطگیوں اور دانستہ غفلت کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ایف بی آر رپورٹ کے مطابق یہ مقدمہ 26 مارچ 2024ء کو ایف آئی آر نمبر 01/2024 کے تحت کراچی میں درج کیا گیا تھا۔ کیس کے مرکزی ملزم اویس بھٹہ اور ان کی کمپنی نیو میٹرو فوٹ ویئر کمپنی کراچی سمیت 12 شریک ملزموں پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی انوائسز، بوگس کمپنیوں اور جھوٹے ٹیکس ریفنڈ کلیمز کے ذریعے قومی خزانے کو 238 ارب 42 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق الطاف حسین کھوڑو بطور تفتیشی افسر اس کیس کے انچارج بھی تھے ، تاہم انہوں نے ابتدائی 55 دنوں تک کسی قسم کی مؤثر کارروائی یا گرفتاری نہیں کی۔رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تفتیشی افسر کی غفلت اور غیرسنجیدگی کے باعث ملزموں کو عدالتوں سے ضمانت حاصل کرنے کا موقع ملا اور کیس کے اہم شواہد ضائع ہوگئے ۔