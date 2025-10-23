صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ پر نئے اسرائیلی حملوں کی مذمت ، عالمی برادری روکے :پاکستان

  • پاکستان
غزہ پر نئے اسرائیلی حملوں کی مذمت ، عالمی برادری روکے :پاکستان

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ،اے پی پی)پاکستان نے بدھ کو اسرائیلی افواج کے غزہ پر تازہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے امن معاہدے کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان خلاف ورزیوں کے خاتمے کیلئے فوری اور مؤثر اقدامات کرے ۔

پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہاکہ اسرائیل کے یہ حملے شرم الشیخ میں مسلم اور عرب دنیا، امریکہ، یورپ اور اقوام متحدہ کی قیادت کی موجودگی میں طے پانے والے امن معاہدے کی روح کے منافی ہیں ،عالمی برادری جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ فلسطینی شہریوں کا تحفظ کیا جا سکے ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا اور اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے ۔

