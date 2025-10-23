صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستونگ:پنجاب اورسندھ سے تعلق رکھنے والے 9مزدور اغوا

مستونگ:پنجاب اورسندھ سے تعلق رکھنے والے 9مزدور اغوا

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک )بلوچستان کے ضلع مستونگ کی تحصیل دشت میں نامعلوم مسلح افراد نے 9 مزدوروں کو اغوا کر لیا۔ یہ مزدور علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت پر کام کر رہے تھے ۔

 اغوا ہونے والے مزدوروں کا تعلق پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں سے بتایا گیا ہے ۔ لیویز ذرائع کے مطابق مزدوروں کو کام ختم کرکے واپس جاتے ہوئے پک اپ سمیت اغوا کیا گیا۔ حملہ آوروں نے تھوڑی دور جا کر ڈرائیور کو چھوڑ دیا جبکہ مزدوروں کو پک اپ سمیت لے گئے ۔ اطلاع پر لیویز فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پہاڑی سلسلے اور دیگر مقامات پر سرچ آپریشن جاری ہے ۔

