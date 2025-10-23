صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈسکیورٹی کے چارج میں 3 ماہ کی توسیع

  • پاکستان
وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈسکیورٹی کے چارج میں 3 ماہ کی توسیع

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی حکومت نے سیکرٹری نیشنل فوڈسکیور ٹی کے چارج میں تین ماہ کی توسیع کرد ی جبکہ صدر پاکستان نے ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا استعفیٰ منظور کر لیا ۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری عامر محی الدین ،وفاقی سیکرٹری وزارت فوڈسکیورٹی کے چارج میں 15 اکتوبر سے تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے ، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسر و ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن افضل لطیف کا 31 اگست 2025 سے ا ستعفیٰ منظورکرلیاگیا ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ورچوئل اسٹس ریگولیٹری اتھارٹی میں تعینات سیکرٹریٹ سروس گریڈ 21 کے آفیسرمحمد اعجاز غنی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روس اور نیٹو کی جوہری مشقیں ،ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات منسوخ

برطانوی بادشاہ اور پوپ 500سال بعد آج اکٹھے دعاکرینگے

ٹرمپ نے امریکی وزارت انصاف سے 20کروڑ 30 لاکھ ڈالر معاوضہ طلب کر لیا

امریکا میں شٹ ڈاؤن:جرمنی11ہزار امریکی فوجی ملازمین کو تنخواہیں ادا کریگا

یوکرین پر روسی حملے ، 6ہلاک ،ملک بھر میں بجلی بند

بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی دھنس گیا، دھکا لگا کر نکالنا پڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak