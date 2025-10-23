وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈسکیورٹی کے چارج میں 3 ماہ کی توسیع
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی حکومت نے سیکرٹری نیشنل فوڈسکیور ٹی کے چارج میں تین ماہ کی توسیع کرد ی جبکہ صدر پاکستان نے ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا استعفیٰ منظور کر لیا ۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری عامر محی الدین ،وفاقی سیکرٹری وزارت فوڈسکیورٹی کے چارج میں 15 اکتوبر سے تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے ، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسر و ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن افضل لطیف کا 31 اگست 2025 سے ا ستعفیٰ منظورکرلیاگیا ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ورچوئل اسٹس ریگولیٹری اتھارٹی میں تعینات سیکرٹریٹ سروس گریڈ 21 کے آفیسرمحمد اعجاز غنی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں ۔