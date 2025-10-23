اسلام آباد میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ اوربلدیاتی الیکشن 120دن میں کرانیکاحکم معطل
اسلام آباد(نامہ نگار)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر اورجسٹس راجہ انعام امین منہاس پرمشتمل ڈویژن بینچ نے وفاقی دارالحکومت میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافے اوربعض نئے علاقوں میں ٹیکس کے نفاذ سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔
گزشتہ روزسماعت کے دوران عدالت نے سنگل بینچ کے 120 روز میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے حکم کو معطل کرتے ہوئے مزید کارروائی روکنے کا حکم جاری کیا ۔ یاد رہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ سے متعلق کیس کے فیصلے میں حکومت کو چار ماہ میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا۔ایم سی آئی کی جانب سے وکیل کاشف ملک ایڈووکیٹ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کی تھی، جبکہ ایم سی آئی نے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف کل 16 اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ادھر اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے وفاقی دارالحکومت میں نان اور روٹی کی قیمت کے تعین سے متعلق کیس میں انتظامیہ اور نانبائی ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے تک نانبائی ایسوسی ایشن سے مذاکرات کرکے معاملہ حل کریں۔مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ۔