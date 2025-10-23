وزیرستان:بھتہ نہ دینے پر گاڑی سوار6افرادکوزندہ جلادیا
فورسز کا خوارج کیخلاف سرچ آپریشن شروع، عوام کا حکومت سے تحفظ کا مطالبہ یہ اسلام نہیں، درندگی ، ایسے عناصر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں:رہنماؤں کا غم و غصہ
میر علی(آن لائن )شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فتنہ الخوارج دہشت گرد تنظیم کی جانب سے بھتہ دینے سے انکار پر ایک گاڑی میں پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار چھ نہتے اور معصوم شہری زندہ جل گئے ۔عینی شاہدین کے مطابق دہشت گردوں نے سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر گاڑی میں آگ لگا دی، جس سے موقع پر موجود افراد جل کر جاں بحق ہو گئے ۔ واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس اور غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔سکیورٹی فورسز نے اطلاع ملتے ہی علاقے کو گھیرے میں لے کر خوارج کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور چھاپوں کے دوران مشکوک مقامات کی تلاشی جاری ہے ۔ فورسز کا کہنا ہے کہ ملزموں کی گرفتاری کے لیے تمام قابلِ رسائی راستے بند کر دئیے گئے ہیں۔مقامی عوام اور رہنماؤں نے دلخراش واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے فوری تحفظ اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ ایک مقامی نے کہا کہ یہ اسلام نہیں، درندگی ہے ، ایسے عناصر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ، ہمیں ان درندوں سے نجات دلائی جائے ۔