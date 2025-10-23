شیخوپورہ :ایک ہزار 290لٹرملاوٹی دودھ،اشیاتلف، 2لاکھ کے جرمانے
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی ٹیموں نے ضلع بھر میں 84فوڈپوائنٹس کامعائنہ کیا ۔ ناقص صفائی انتظامات پر 2 لاکھ 2 ہزار کے جرمانہ کئے ۔
مختلف علاقوں میں 35 ہزار 965 لٹر دودھ چیک کیا گیا۔ 1 ہزار 290 لٹرمضرصحت دودھ ،غیر معیاری وممنوعہ زائد المیعاد اشیا خورو نوش 14 لٹر آ ئل، 3 کلو چائنہ نمک، 28 کلو سبزیاں، 5 کلو دیگر ناقص اشیا اور بیکری آئٹمز کو ضائع کردیاگیا۔ ایک فوڈ پوائنٹ مالک کیخلاف مقدمہ اور متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے ۔