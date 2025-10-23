لاہور جنرل ہسپتال میں چاقو سے زخمی نوجوان کے دل کی کامیاب سرجری
لاہور(اے پی پی)لاہور جنرل ہسپتال کے سرجیکل یونٹ ون میں سرجنز نے شدید زخمی نوجوان کے دل کی کامیاب سرجری کر کے اس کی زندگی بچا لی۔
پر نسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ ضلع قصور سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ رضوان کو جسم کی پشت پر چاقو کے وار سے شدید زخمی حالت میں لاہور جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی میں لایا گیا،چاقو سے مریض کے دل کو نقصان پہنچا ، تاہم سرجیکل یونٹ ون کے پروفیسر فاروق افضل کی رہنمائی میں ڈاکٹر سعید محمود، ڈاکٹر محمد تیمور شاہ،ڈاکٹر اویس، ڈاکٹر آمنہ طارق اور ڈاکٹر لبنی ٰپر مشتمل ٹیم نے فوری طور پر آپریشن کر کے دل کی کامیاب سرجری کی۔آپریشن کے بعد مریض کی 2 ہفتے تک مسلسل نگہداشت کی گئی۔نوجوان اب مکمل صحت یاب ہو چکا ہے اور گھر جا چکا ہے ۔