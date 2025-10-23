صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

EPAای ویسٹ کا پھیلائو روکنے میں ناکام، تلف کرنیکی کوئی پالیسی نہیں : قائمہ کمیٹی

  • پاکستان
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر )قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کی چیئرپرسن منزہ حسن نے کہا کہ ملک میں ای ویسٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔

 اسے تلف کرنے کی کوئی پالیسی نہیں جبکہ ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی( ای پی اے )پر کڑی تنقید کرتے ہوئے چیئر پرسن نے کہا ہے کہ ای پی اے اسلام آباد کے اہلکار مکمل طور پر نااہل ہیں، ای پی اے خود کچھ نہ  کرے تو چیٹ جی پی ٹی سے سہارا لے ، چیٹ جی پی ٹی ساری پالیسی بنا کر فراہم کردے گا ۔قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس چیئرپرسن منزہ حسن کی زیرصدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ترمیمی بل 2025 اور ای ویسٹ سے متعلق امور زیر بحث آئے ۔کمیٹی ممبر شاہدہ رحمانی نے کہا کہ ہم ای گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن بڑھتے ای ویسٹ کے صحت پر منفی اثرات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے ۔سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی نے بتایا کہ وزارت ٹیلی کام سیکٹر سے مل کر ای ویسٹ کو ریگولیٹ کرنے پر کام کر رہی ہے ، ڈی سی اسلام آباد نے بریفنگ میں بتایا کہ گاڑیوں کے دھوئیں کے اخراج کی ٹیسٹنگ کے لئے پنجاب حکومت سے مشینیں لی گئی ہیں ۔قائمہ کمیٹی نے عوام میں ای ویسٹ سے متعلق آگاہی مہم چلانے ، ای پی اے کی استعداد کار بڑھانے اور سمگلنگ کے راستے بند کرنے کی سفارش بھی کی۔

