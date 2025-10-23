صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایل پی کے 108کارکنوں کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع،5عہدیدار 5روز کیلئے پولیس کے حوالے

لاہور،چیچہ وطنی،گوجرانوالہ(کورٹ رپورٹر،سٹاف رپورٹر،نا مہ نگار)انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے تحریک لبیک پاکستان(ٹی ایل پی )کے 108 کارکنوں کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 9 دن کی توسیع کر دی۔

عدالت نے پولیس کے بیان پر ملزم سہیل کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا،ملزموں پر دو افراد کو قتل اور کئی  اہلکاروں کو زخمی کرنے ، پولیس پر فائرنگ اور ڈنڈوں سے بھی تشدد کرنے کے الزامات ہیں۔دریں اثنا سپیشل حج انسداد دہشت گردی عدالت ساہیوال ضیا اﷲخان نے تشدد اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں تحریک لبیک چیچہ وطنی کے گرفتار 5 عہدیداروں مظہر مجید،رضوان، اشفاق، قیصر عباس اورشہزاد کا 5یوم کا جسمانی ریمانڈ منظور کر کے تھانہ صدر چیچہ وطنی پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ گرفتار ملزموں کو 25 اکتوبر کو دو بارہ عدالت میں پیش کیا جائے ۔ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے اقدام قتل ، روڈ بلاک ،ہنگامہ آرائی سمیت دیگر سنگین دفعات کے مقدمہ میں مذہبی جماعت کے مزید 10 کارکنوں کو شناخت پریڈ کیلئے 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا،جبکہ گرفتار 6 کارکنوں کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دیدیا ۔ 

