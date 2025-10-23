صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی حکومت کا پاسپورٹ ڈیزائن مکمل تبدیل کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
نئے پاسپورٹ میں چاروں صوبوں کی تاریخی عمارات کی تصاویر شامل ہونگی ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن پاسپورٹ نے وزارت داخلہ سے اجازت لے لی

 اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی حکومت نے پاسپورٹ ڈیزائن مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ  نے وزارت داخلہ سے اجازت حاصل کرلی، نئے پاسپورٹ میں چاروں صوبوں کی تاریخی اور اہم عمارات کی تصاویر شامل ہوں گی، پاسپورٹ میں نئے سکیورٹی فیچر کا بھی اضافہ کیا جائے گا، جدید  پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔ 

