اسمبلی اجلاس:وزیراعظم سمیت 82 ارکان شریک نہیں ہوئے :فافن
111ارکان نے تینوں نشستوں میں شرکت کی، 166بغیر اطلاع غیر حاضر رہے تیسری نشست میں سب سے کم حاضری ، صرف 159 ارکان کی شرکت :رپورٹ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک (فافن )کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم سمیت قومی اسمبلی کے (25فیصد یا82) ارکان نے 19ویں اجلاس کی کسی نشست میں شرکت نہیں کی ۔ قومی اسمبلی کا 3 نشستوں پر مشتمل 19واں اجلاس یکم سے 5 ستمبر 2025 تک جاری رہا اور اس دوران تقریباً ایک چوتھائی ارکان (25 فیصد یا 82 ارکان)نے کسی نشست میں شرکت نہ کی۔فافن کے مطابق قومی اسمبلی کے 111 ارکان نے اجلاس کی تمام نشستوں میں شرکت کی جبکہ دوسری نشست میں سب سے زیادہ 200 ارکان موجود رہے ،تیسری نشست میں حاضری سب سے کم رہی اور صرف 159 ارکان شریک ہوئے ۔ 216 ارکان (66 فیصد)کم از کم ایک نشست میں غیر حاضر رہے جبکہ غیر حاضر ارکان میں سے صرف 50 نے رخصت کی درخواستیں جمع کرائیں، 166 ارکان بغیر اطلاع غیر حاضر رہے ۔ کابینہ ارکان میں سے چار وفاقی وزرا ، ایک وزیرمملکت نے تمام نشستوں میں شرکت کی جبکہ وزیراعظم کسی بھی نشست میں شریک نہ ہوئے ، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اجلاس کے دوران خالی رہا۔رپورٹ کے مطابق خواتین ارکان کی حاضری مرد ارکان کے مقابلے میں بہتر رہی اور 35 خواتین ارکان نے تمام نشستوں میں شرکت کی جبکہ 12 خواتین نے کوئی نشست اٹینڈ نہ کی ۔ رپورٹ کے مطابق سیلابی صورتحال پر بحث کے دوران کئی وزرا کی غیر حاضری پر سوالات اٹھائے گئے ۔