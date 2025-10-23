فرید احمد ڈی جی پی آر تعینات، طاہرہمدانی سے اضافی چارج واپس
بلال شبیر ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ ،حافظ عمران ڈپٹی سیکرٹری محکمہ جنگلات ہونگے تقرری کے منتظر علی عاطف کی خدمات ڈی جی پی ایچ اے بہاولپور کے سپرد
لاہور ( اپنے نامہ نگار سے ، این این آئی) پنجاب حکومت نے 16 افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ۔ڈائریکٹر جنرل (انسپکشن )پبلک پراسیکیوشن فرید احمد کو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب (ڈی جی پی آر )تعینات کردیا گیا۔فرید احمد پراونشل مینجمنٹ سروس کے گریڈ 19 کے افسر ہیں اور اس سے قبل کئی اہم عہدوں پر ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں جبکہ سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر طاہر رضا ہمدانی سے ڈی جی پی آر کے عہدے کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ ڈائریکٹر پنجاب اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ محمد سلیم ڈائریکٹر جنرل (انسپکشن )پبلک پراسیکیوشن تعینات، سیکرٹری پنجاب ایگریکلچر کمیشن افضال احمد قمر کو محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم ، تقرری کے منتظر محمد فیصل عطا ایڈیشنل ڈائریکٹر ایکریڈیشن محکمہ قانون و پارلیمانی امور تعینات ، تقرری کے منتظر جہانگیر احمد وڑائچ ،ڈپٹی سیکرٹری ریگولیشنز ونگ ایس اینڈ جی اے ڈی خرم بشیر، ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ عامر شاہین رانجھا کی خدمات ڈائریکٹر جنرل پنجاب پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی پی ایچ اے )کے سپرد ،ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جواد حیدر شاہ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ ، ڈپٹی سیکرٹری محکمہ جنگلات ، وائلڈ لائف اینڈ فشریز حیدر عباس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل)منڈی بہاؤالدین ،حافظ محمد عمران ڈپٹی سیکرٹری محکمہ جنگلات ، وائلڈ لائف اینڈ فشریز تعینات ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل )میانوالی سلمان احمد ڈیپوٹیشن پر ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ،ڈپٹی سیکرٹری محکمہ سیاحت ، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز مدثر عارف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل )میانوالی ،تقرری کے منتظر فلائٹ لیفٹیننٹ (ر)بلال شبیر ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ تعینات ، تقرری کے منتظر علی عاطف کی خدمات ڈی جی پی ایچ اے بہاولپور کے سپرد ، ڈپٹی سیکرٹری محکمہ ہاؤسنگ ،اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محمد عظیم شوکت کو ڈیپوٹیشن پر منیجنگ ڈائریکٹر واسا مری تعینات کردیا گیا جبکہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ڈسپوزل پر موجود مس اغبینے خان کی خدمات ڈیپوٹیشن پر ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئیں ۔اس ضمن میں محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ۔