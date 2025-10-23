بسکٹ نہیں سگنلز چاہئیں:ناقص موبائل اورانٹرنیٹ سروسز پرقائمہ کمیٹی برہم
آئی ٹی ترقی میں شاید ہم امریکا سے آگے نکل گئے ہوں لیکن میرے حلقے اور گھر تو موبائل سگنلز بھی نہیں آتے :ذوالفقار بھٹی دسمبر یا جنوری تک سپیکٹرم آکشن مکمل کر لیا جائے گا،وفاقی وزیر آئی ٹی ، ناقص سروسز پر پی ٹی اے حکام آئندہ اجلاس میں طلب
اسلام آباد (نیوز رپورٹر،آئی این پی) قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے اجلاس میں حکومتی اراکین نے ملک بھر میں موبائل اور انٹرنیٹ کی ناقص سروسز پر وفاقی وزیر شزا فاطمہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آئی ٹی کے میدان میں ترقی کے دعوے تو کرتی ہے مگر عوام کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں۔ ہم شاید آئی ٹی میں امریکا سے آگے نکل گئے ہوں مگر میرے حلقے سرگودھا اور میرے گھر میں سگنلز تک نہیں آتے ۔ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہم کمیٹی میں صرف بسکٹ کھانے آتے ہیں؟۔چیئرمین کمیٹی نے موبائل اور انٹرنیٹ کی ناقص سروسز پر پی ٹی اے حکام کو آئندہ اجلاس میں طلب کرنے کی ہدایت کی۔کمیٹی کا اجلاس چیئرمین امین الحق کی زیر صدارت ہوا، وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا کہ سپیکٹرم سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں جس کے باعث نیلامی میں تاخیر ہو رہی ، تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ دسمبر یا جنوری تک سپیکٹرم آکشن مکمل کر لیا جائے ۔ رکن اسمبلی ذوالفقار بھٹی نے کہا کہ ہم شاید آئی ٹی میں امریکا سے آگے نکل گئے ہوں مگر میرے حلقے سرگودھا اور میرے گھر میں سگنلز تک نہیں آتے ۔
کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہم کمیٹی میں صرف بسکٹ کھانے آتے ہیں؟ شزا فاطمہ نے وضاحت کی کہ ملک میں سپیکٹرم کی کمی کے باعث سروس کے مسائل درپیش ہیں۔ ان کے مطابق پورا ملک 274 میگا ہرٹس پر چل رہا ہے ، جب سپیکٹرم ہی نہیں ہوگا تو ٹاورز جتنے بھی لگا لیں فرق نہیں پڑے گا۔ کمیٹی اراکین نے مؤقف اختیار کیا کہ ترقی کے تمام منصوبے بڑے شہروں تک محدود ہیں جبکہ چھوٹے شہروں کے عوام بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔چیئرمین کمیٹی نے یمن کے قریب سب میرین کیبل فالٹ سے متعلق استفسار کیا، جس پر سیکرٹری آئی ٹی نے بتایا کہ فالٹ ابھی مکمل طور پر دور نہیں ہو سکا، تاہم پاکستان کی ٹریفک متبادل روٹ پر منتقل کر دی گئی ہے اور کنسورشیم فالٹ کے خاتمے پر کام کر رہا ہے ۔ کمیٹی نے آئی ٹی پارک کی تکمیل میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کیا ۔حکام نے بتایا کہ یہ منصوبہ 31 دسمبر 2025 کی اپنی نظر ثانی شدہ ٹائم لائن کے اندر مکمل ہو جائے گا۔