مچلکے ضبط ،علیمہ خان کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری
اسلام آباد،راولپنڈی ،لاہور(اپنے نامہ نگار سے ،خبرنگار،کورٹ رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ضمانتی مچلکے ضبط کرکے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردئیے ۔
علیمہ خان سمیت 11 ملزموں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمہ کی سماعت گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے کی۔10ملزم عدالت میں حاضر تھے تاہم علیمہ خان ناقابل ضمانٹ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئیں ،عدالت نے علیمہ خان کی غیر حاضری پر ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے بحق سرکار ضبط کرکے ضامن عمر شریف کو شوکاز نوٹس جاری کر دیااور 24اکتوبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا جبکہ علیمہ خان کو 10، 10 لاکھ کے دو نئے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیاگیا۔عدالت نے ایس پی راول محمد سعد اور ڈی ایس پی نعیم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے دونوں کی علیمہ خان کے روپوش ہونے کی رپورٹ کو بوگس قرار دے دیا ۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کا کہنا تھا علیمہ خان روپوش ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر ان کی میڈیا ٹاک کیسے نشر ہوتی ہے ۔
عدالت نے مقدمے میں شامل چار گاڑیوں کے 85 لاکھ روپے کے شیورٹی بانڈز ضبط کر لئے اورآئی جی کے پی کے اور آئی جی بلوچستان کو گاڑیاں تحویل میں لینے کا حکم دیا۔انسداددہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جی ایچ کیوحملہ کیس میں 3گواہ سب انسپکٹرز کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر سماعت 5نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے تمام ملزموں کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم جاری کردیا ،عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق گواہ افسرراولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی سکیورٹی پر مامور ہیں جس کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہیں ،عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی،گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی حاضری بذریعہ روبکار لگوائی گئی جبکہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمدخود عدالت میں پیش ہوئے ۔ اسلام آباد کے سول جج مرید عباس کی عدالت نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال موصول نہ ہونے کے باعث 5 نومبر تک ملتوی کر دی ۔ انسداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے ملزموں کے وکلا کی عدم دستیابی کے باعث مسلم لیگ ن آفس جلانے سمیت 3 مقدمات کے جیل ٹرائل کی سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ۔