  • پاکستان
انسانی سمگلنگ اورحوالہ ہنڈی میں ملوث 3 ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے لاہور زون کی کارروائیاں ، انسانی سمگلنگ اورحوالہ ہنڈی میں ملوث 3 ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ۔

 تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ اور کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے صوبائی دارالحکومت اور گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں سے سلیم، ذیشان احمد اور ابرہیم کو گرفتار کیا ، ملزم سلیم نے شہری کو سپین کے ورک ویزا کا جھانسہ دے کر 75 لاکھ روپے ہتھیائے جبکہ ملزم ذیشان اور ابراہیم حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث پائے گئے ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزموں سے مجموعی طور پر 13 لاکھ 55 ہزار پاکستانی روپے بھی برآمد کر لئے گئے ہیں۔ 

