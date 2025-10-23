پرائیویٹ سکیم :درخواست وصولی مکمل 60 ہزار خوش نصیب حج پر جائینگے
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) حج 2026 کے لیے سرکاری سکیم کے بعد پرائیویٹ سکیم کیلئے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ مکمل کرلیا گیا۔
آئندہ سال سرکاری سکیم کے تحت ایک لاکھ 19 ہزار جبکہ پرائیویٹ سکیم کے تحت 60 ہزار خوش نصیب فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے ۔سرکاری سکیم کے تحت جانے والے عازمین اپنے واجبات کی دوسری قسط 3 نومبر سے 10 نومبر تک جمع کرائیں گے دوسری قسط مقررہ وقت میں جمع نہ کرانے والے حج پر نہیں جاسکیں گے اور ان کی پہلی قسط بھی واپس کردی جائے گی ۔