صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ سکیم :درخواست وصولی مکمل 60 ہزار خوش نصیب حج پر جائینگے

  • پاکستان
پرائیویٹ سکیم :درخواست وصولی مکمل 60 ہزار خوش نصیب حج پر جائینگے

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) حج 2026 کے لیے سرکاری سکیم کے بعد پرائیویٹ سکیم کیلئے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ مکمل کرلیا گیا۔

 آئندہ سال سرکاری سکیم کے تحت ایک لاکھ 19 ہزار جبکہ پرائیویٹ سکیم کے تحت 60 ہزار خوش نصیب فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے ۔سرکاری سکیم کے تحت جانے والے عازمین اپنے واجبات کی دوسری قسط 3 نومبر سے 10 نومبر تک جمع کرائیں گے دوسری قسط مقررہ وقت میں جمع نہ کرانے والے حج پر نہیں جاسکیں گے اور ان کی پہلی قسط بھی واپس کردی جائے گی ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور:گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق، وزیراعلیٰ کانوٹس

شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، 2 گاڑیاں اور 3 موٹرسائیکلیں چوری

بچے سے زیادتی کے مجرم کو 14 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ

جہانیاں:ٹرک رکشا پر الٹ گیا خاندان کے 5 افراد جاں بحق

پولیس چوکی میو ہسپتال : موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

حساس ادارے کا افسر بن کر فراڈ کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak