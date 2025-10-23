پختونخوا حکومت گاڑیاں واپس کرے تو ہمیں دیدیں:وزیراعلیٰ بلوچستان :مل جائینگی:وزیر داخلہ
بلوچستان کو دہشت گردی کے خلاف موثر کارروائیوں کیلئے حفاظتی سازو سامان کی اشد ضرورت:سرفراز بگٹی محسن نقوی نے پختونخوا پولیس کو 3بلٹ پروف گاڑیاں دی تھیں،وزیراعلیٰ پختونخوا نے واپس کرنے کی ہدایت کی
کوئٹہ،اسلام آباد (سٹاف رپورٹر،این این آئی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا سے واپس کئے جانے پر بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا اعلان ۔وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کی درخواست کی تھی، سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکاری ہے تو وہ بلوچستان کو منتقل کی جائیں تاکہ صوبے میں دہشتگردی کے خلاف اقدامات کو مزید مو ثر بنایا جا سکے ۔بلوچستان کو دہشت گردی کے خلاف مو ثر کارروائیوں کیلئے اضافی حفاظتی سازوسامان کی اشد ضرورت ہے ۔ عوامی تحفظ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں مزید اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔وزیراعلیٰ کی درخواست پر محسن نقوی نے فوری ردعمل دیتے ہوئے اعلان کیا کہ خیبرپختونخوا سے واپس آنے والی بلٹ پروف گاڑیاں اب بلوچستان کو دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چند روز قبل خیبرپختونخوا پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں دی تھیں ،وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے پولیس کو دی گئی ، بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت کردی تھی۔