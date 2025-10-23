صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایس سی کا مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے تحریری وحتمی نتائج کا اعلان

  • پاکستان
پی پی ایس سی کا مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے تحریری وحتمی نتائج کا اعلان

لاہور (خبرنگار) پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں میں بھرتی کے لئے تحریری وحتمی نتائج کا اعلان کر دیا ۔

 ترجمان پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول میں سٹینوگرافر کی 10اسامیوں کے لئے ہونے والے امتحان میں 102امیدوار انگریزی ٹائپنگ ٹیسٹ کے لئے کامیاب قرار پائے ۔ محکمہ آبپاشی میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹرز کی 44 ا سامیوں کے لئے 44امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیاجبکہ دو اسامیاں امیدواروں کی عدم دستیابی کے باعث خالی رہ گئیں۔ محکمہ آبپاشی گریٹر تھل کینال زون میں ضلع دار کی اسامیوں کے حتمی نتائج بھی جاری کر دیئے گئے ، جن میں دو امیدوار، محسن حیات اور احسن شہزاد کو کامیاب قرار دیا گیا ہے ۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں سب انجینئر کی اسامیوں کے لئے ہونے والے امتحان کے نتیجے میں دو امیدوار، محمد شاہ زیب اور محمد مبین قادرکو کامیاب قرار دیا گیا ہے جبکہ خواتین کوٹے کے تحت مختص ایک نشست موزوں امیدوار نہ ملنے کے باعث خالی رہ گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روس اور نیٹو کی جوہری مشقیں ،ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات منسوخ

برطانوی بادشاہ اور پوپ 500سال بعد آج اکٹھے دعاکرینگے

ٹرمپ نے امریکی وزارت انصاف سے 20کروڑ 30 لاکھ ڈالر معاوضہ طلب کر لیا

امریکا میں شٹ ڈاؤن:جرمنی11ہزار امریکی فوجی ملازمین کو تنخواہیں ادا کریگا

یوکرین پر روسی حملے ، 6ہلاک ،ملک بھر میں بجلی بند

بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی دھنس گیا، دھکا لگا کر نکالنا پڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak