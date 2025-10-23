پی پی ایس سی کا مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے تحریری وحتمی نتائج کا اعلان
لاہور (خبرنگار) پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں میں بھرتی کے لئے تحریری وحتمی نتائج کا اعلان کر دیا ۔
ترجمان پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول میں سٹینوگرافر کی 10اسامیوں کے لئے ہونے والے امتحان میں 102امیدوار انگریزی ٹائپنگ ٹیسٹ کے لئے کامیاب قرار پائے ۔ محکمہ آبپاشی میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹرز کی 44 ا سامیوں کے لئے 44امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیاجبکہ دو اسامیاں امیدواروں کی عدم دستیابی کے باعث خالی رہ گئیں۔ محکمہ آبپاشی گریٹر تھل کینال زون میں ضلع دار کی اسامیوں کے حتمی نتائج بھی جاری کر دیئے گئے ، جن میں دو امیدوار، محسن حیات اور احسن شہزاد کو کامیاب قرار دیا گیا ہے ۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں سب انجینئر کی اسامیوں کے لئے ہونے والے امتحان کے نتیجے میں دو امیدوار، محمد شاہ زیب اور محمد مبین قادرکو کامیاب قرار دیا گیا ہے جبکہ خواتین کوٹے کے تحت مختص ایک نشست موزوں امیدوار نہ ملنے کے باعث خالی رہ گئی۔