امن کیلئے اسلامی تعلیمات کا فروغ ناگزیر ، علما و مشائخ کونسل
بھارت، افغانستان جارحیت کی مذمت ، وزیر اعظم ، فیلڈ مارشل کو خراج تحسین اختلافی مسائل سے گریز ، عدلیہ، فوج کیخلاف بداعتمادی پیدا نہ کی جا ئے ،اعلامیہ
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )قومی علما مشائخ کونسل کا اجلاس وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی صدارت میں ہوا، مشترکہ اعلامیہ میں کہاگیا امت مسلمہ کے اتحاد، قومی یکجہتی اور امن کیلئے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے ۔بھارت اور افغانستان کی طرف سے وطن عزیز پر جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں ۔ معرکہ حق میں شاندار کامیابی پر وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل، مسلح افواج کے سربراہان، نوجوانان اور پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، علمائے کرام اور مشائخ عظام اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں ۔ خطبات میں متنازعہ اور اختلافی مسائل سے گریز کریں گے ۔ عوام الناس کو تعلیم دی جائے گی کہ حساس مذہبی معاملات میں فیصلے اور عدالتی کارروائیاں صرف اداروں کا اختیار ہے ، کسی شخص، گروہ کو خود یہ فیصلہ یا اقدام کا حق حاصل نہیں ہے ۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پیغامات، جعلی خبروں اور توہین آمیز مواد کا سختی سے سدباب کیا جائے ۔ کسی بھی بیان یا عمل کے ذریعے ریاستی اداروں، عدلیہ، مسلح افواج یا انتظامیہ کے خلاف بداعتمادی یا اشتعال پیدا نہ کیا جائے ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدوں کا خیر مقدم کر تے ہیں ۔