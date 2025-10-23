صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کا ملک گیرعوامی رابطہ مہم شروع کرنیکا اعلان

  • پاکستان
پی ٹی آئی کا ملک گیرعوامی رابطہ مہم شروع کرنیکا اعلان

نومبر میں کراچی میں ریلی کے بعد حیدرآباد اوردیگر شہروں میں اجتماعات ہونگے پارٹی بانی کی رہائی کیلئے متحرک ،سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں :سلمان اکرم

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے اور نومبر کے دوران کراچی میں بڑی عوامی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کراچی کا دورہ کیا اور اس ضمن میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات  کی ، حلیم عادل شیخ، شبیر قریشی اور جمال صدیقی سے ملاقاتوں میں موجودہ سیاسی صورتحال، عمران خان کی رہائی کی حکمت عملی اور تنظیمی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی ۔بعدازاں سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نومبر میں کراچی میں ایک بڑی عوامی ریلی کااہتمام کیا جائے گا،جس کے بعد حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں میں بھی اسی نوعیت کے اجتماعات ہوں گے تاکہ ملک گیر عوامی رابطہ مہم کو فروغ دیا جا سکے ۔ پارٹی عمران خان کی رہائی کیلئے متحد اور متحرک ہے ، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کیلئے پرعزم ہیں، سچ اور انصاف کی جیت ہوگی ۔سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 17 سالوں میں سندھ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ، سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں ۔ 

