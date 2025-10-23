قائمہ کمیٹی نے گنے کی امدادی قیمت مقرر کرنیکی سفارش کردی
IMFکی وجہ سے قیمت مقررنہیں کر سکتے ،مرضی سے کرشنگ کااختیار دیدیا :وفاقی وزیر سندھ نے DAPکی ایک، یوریا کی 2بوریاں دیں، پنجاب ڈبل دے:چیئرمین
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کو آگاہ کیا گیا کہ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے ۔پابندی ختم کرکے شوگر ملز کو مرضی سے کرشنگ شروع کرنیکا اختیار دیدیا ہے ۔ بدھ کو کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید حسین طارق کی صدارت میں ہوا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بتایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے شوگر ملوں پر کرشنگ شروع کرنے کیلئے دباؤ نہیں ڈالیں گے ، جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے ۔کمیٹی نے گنے اور دیگر اہم فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت مقرر کرنے کی سفارش کی ۔ وزارت کے حکام نے بتایا کہ ہم نے سندھ سے کہا تھا ایکٹ بنائیں اور ہم سے پاور لیں۔وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کا یہی مسئلہ ہے ، ہر وقت کہتے ہیں وفا ق ہمیں پاور نہیں دیتا، جب ہم پاور خود دیتے ہیں تو یہ پاور لینے کو تیار نہیں ہوتے ۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ سندھ نے ایک ڈی اے پی دو بوری یوریا د ی ، پنجاب کو ڈبل دینی چاہئیں۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ زیتون زوننگ اپ ڈیٹ کی جائے ۔کمیٹی نے کھادوں کی قیمتوں میں اضافے پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ دو روز بعد اجلاس بلایا گیا ہے جس میں کھادوں کی درآمدی قیمتوں کے مطابق مقامی نرخ کم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ دریں اثنا رانا تنویر حسین نے پاکستان میں قطر کے سفیر علی بن مبارک الخاطر سے ملاقات کی جس میں پاکستان اور قطر کے درمیان زرعی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔