پاک فضائیہ کے سربراہ کا دورہ رومانیہ ، ہم منصب سے ملاقات

  • پاکستان
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد کو گارڈ آف آنر پیش ،ملاقات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق رومانوی ا یئر چیف کا بھارتی جارحیت کیخلاف کامیابیوں پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین

راولپنڈی،اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، اے پی پی )پاک فضائیہ کے سربراہ ا یئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سرکاری دورے پر رومانیہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے رومانیہ کی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈ گیبریل بارابوئی سے ملاقات کی، دورے میں دوطرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں فضائی افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی، بدھ کو آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق رومانیہ کی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر رومانی فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعد ازاں ا یئر چیف نے رومانی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈ گیبریل بارابوئی کے ساتھ مشترکہ فضائی مشقوں ، فضائی اور زمینی عملے کی تربیت سمیت آپریشنل تعاون کو آگے بڑھانے پر تفصیلی بات چیت کی ۔لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈ گیبریل بارابوئی نے بھارتی جارحیت کیخلاف حالیہ کامیابیوں میں پاک فضائیہ کی پیشہ و رانہ مہارت کی تعریف کی اورپاک فضائیہ کی کامیابیوں کا بھی اعتراف کیا۔ انہوں نے مشترکہ فضائی دفاعی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے پائیدار تعاون کیلئے مضبوط ادارہ جاتی میکنزم بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ا یئر چیف کا دورہ پاک رومانیہ عسکری تعلقات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔

 

