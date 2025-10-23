بدتمیزی پنجاب حکومت کے لاشعور میں موجود :حسن مرتضیٰ
لوکل باڈیز ایکٹ میں ابہام،غیر جماعتی پری پول دھاندلی کی شروعات ہیں پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، بہتری کیلئے مہلت دیتی ہے :پریس کانفرنس
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کیلئے بنائے گئے قانون میں ابہام ہے ،جو غیر جماعتی پری پول دھاندلی کی شروعات ہیں ، لوکل باڈیز ایکٹ پر اعتراضات ہیں، تحفظات نہ سنے گئے تو پھر بھی میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے ، پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، چیزوں کو بہتر کرنے کیلئے مہلت دیتی ہے ، سارا نظام ایک لمحے میں ڈی ریل کیا جاسکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے جلد بازی کے بجائے مزید بہتری کی کوشش کا فیصلہ کیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب اور سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کیا۔ حسن مرتضیٰ نے احتیاطی انداز میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت پر ہلکی پھلکی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بدتمیزی ان کے لاشعور میں موجود ہے ، ہم اس کے عادی ہیں، معافیاں ، سی او ڈی، احتساب الرحمن سمیت کن کن باتوں پر ان سے معافیاں منگوا ئیں ، کم از کم پنجاب حکومت کے ترجمانوں کو اپنی زبان اور الفاظ کے چناؤ پر غور ضرور کرنا چاہیے مگر آج بھی ذمہ دار اور سمجھنے والوں کو پیپلز پارٹی کے سوا کوئی سیاسی جماعت نہیں نظر آئے گی۔ حسن مرتضیٰ نے پنجاب حکومت پر سیلاب میں غلط اعداد وشمار بتانے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ اتنی کشتیوں میں لاکھوں لوگ ایک ہفتے میں ریسکیو نہیں کئے جاسکتے ۔ پارٹی کی سی ای سی میں سب نے کھل کر اپنا موقف پیش کیا ،ایگزیکٹو کمیٹی نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ جمہوریت کیلئے مزید بہت کچھ کرنا ہے ، اب پارلیمنٹ 5 سال پورے کرتی ہے مگر حکومتیں نہیں ،پیپلز پارٹی اپنی جمہوری جہدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے ، پیپلز پارٹی نظام کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتی ۔انہوں نے کہا کہ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی لیکن سوال یہ ہے کہ پاسکوتو ختم کر دیا گیا ، اب گندم کون خریدے گا؟ ۔انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اہم مسئلہ ہے ، لاہور میں سموگ شروع ہو گئی اور سانس لینا مشکل ہو چکا ۔