این اے 18 ہری پور :ضمنی الیکشن کیلئے 13 امیدواروں کے کاغذات درست قرار

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )عمر ایوب خان کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست این اے 18 ہری پور پر ضمنی الیکشن کیلئے ریٹرننگ افسر نے حتمی فہرست جاری کردی۔

ریٹرننگ افسر نوید الرحمن نے 13 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار ،ایک کے مسترد کر دئیے ۔حلقہ میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ (ن)کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے ۔امیدواروں میں پیپلزپارٹی کی ارم فاطمہ ترک، مسلم لیگ (ن)کے بابر نواز خان، پیر صابر شاہ، سردار مشتاق، صاحبزادہ حامد شاہ شامل ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی شہرناز عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی منظور کئے گئے ہیں۔ 

